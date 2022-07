 Le prince George a assisté pour la première fois à Wimbledon et il n’est pas passé inaperçu (photos)

Le prince George semble être un sacré phénomène. Le fils aîné de Kate et William accompagne de plus en plus ses parents lors de grands événements, notamment des événements sportifs. Ce dimanche, l'espiègle George a donc assisté pour la première fois au tournoi de Wimbledon, au match opposant Novak Djokovic et Nick Krygios précisément.

Et si le petit prince semble avoir été conquis par le spectacle, il en a également offert un aux photographes présents dans l’assemblée… Comme à son habitude !

Energique et farceur, George se fait régulièrement remarquer et amuser la galerie, jouant avec les objectifs des clichés des photographes, parfois sous les réprimandes de sa mère Kate mais surtout sous les éclats de rire de ses deux parents. Ce Wimbledon n’a pas dérogé. La preuve en photos ci-dessous.