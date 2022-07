"Une véritable peinture romantique": Louane dévoile son nouveau look dans une vidéo

La chanteuse apprécie particulièrement la mode et ça se ressent dans ses publications quasi quotidiennes sur Instagram. Elle a défilé pour Victoria/Thomas à la dernière Fashion Week de Paris, promeut certaines marques en vidéo et poste volontiers ses différents looks, pour le plus grand plaisir de ses followers qui sont désormais au nombre de 1,1 million.

Ce dimanche 10 juillet, Louane a publié une vidéo dans laquelle elle évoque et encense des produits de beauté… Mais c’est surtout son nouveau look que ses fans ont retenu. La jeune femme s’est en effet affichée avec un tee-shirt rétro Johnny Hallyday mais surtout des cheveux entièrement teints en rose!

Les réactions ne se sont pas fait attendre de la part des internautes qui ont l’air conquis par ce changement. "Ca te va trop bien", "J’adore la couleur des cheveux", "J’adore tes cheveux sakura ?? et tes tatouages… Une véritable peinture romantique", peut-on notamment lire en commentaire de la publication. Carton plein pour la chanteuse!