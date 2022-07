Cet événement important à Monaco auquel la princesse Charlene n’a pas assisté

Un événement important se tenait ce vendredi 8 juillet à Monaco. Le Bal de la Rose, initialement prévu le 19 mars dernier, avait été reporté en raison des conditions sanitaires. Ce rendez-vous mondain réunit le gotha et la haute société internationale et pourtant, Charlene de Monaco a brillé par son absence.

Le Bal de la Rose se tenait ce vendredi 8 juillet à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco. Ce rendez-vous mondain, qui réunit le gotha et la haute société internationale, a été créé en 1954 par la Princesse Grace de Monaco.

Chaque année, il se tient normalement au mois de mars mais cette année, il a été reporté en juillet en raison des conditions sanitaires. L’événement est donné au profit de la Fondation Grace, dont le but est de venir en aide aux personnes en difficulté et aux enfants défavorisés. Tous les bénéfices des tombolas et autres prix exceptionnels sont ainsi intégralement reversés à la Fondation afin d’organiser des actions humanitaires et philanthropiques.

Si chaque année le Bal de la Rose attire un nombre important d’invités, la princesse Charlene de Monaco a pourtant brillé par son absence ce vendredi, comme le dévoilent les photos prises à l’événement. Sa présence n’avait pas été confirmée par le palais princier mais on imagine que tous avaient hâte de la revoir. Le prince Albert II est finalement apparu seul…



Le prince Albert II, la princesse Caroline de Hanovre et Christian Louboutin. © BELGA IMAGE