L’avez-vous vu? Au milieu des festivaliers des Ardentes… Elie Semoun! (vidéo)

Ce week-end se déroulait le festival les Ardentes à Liège. Avec sa programmation aux petits oignons, il attire et accueille des milliers des personnes chaque année… Et même des célébrités.

Certains festivaliers ont d’ailleurs peut-être croisé Elie Semoun qui a été aperçu et filmé dans la foule devant le rappeur Freeze Corleone, cigarette à la bouche et sweatshirt à capuche. Un accoutrement peu commun pour l’humoriste qui en a étonné plus d’un par ses goûts musicaux.

Sur une vidéo diffusée sur Twitter, on voit Elie Semoun, si c’est bien lui et non un (très bon) sosie, s’adonner à des autographes auprès du public qui l’a repéré.

Une rencontre presque improbable !

Elie Semoun était en couple avec une Belge originaire de la province de Liège jusqu'en décembre. Il l'aurait rencontrée au concert de Bigflo et Oli à Liège en 2019, selon 7 sur 7