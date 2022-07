Pourquoi Vianney a fait "quelques notes un peu à côté" lors d’un concert en France

Le chanteur, très proche de son public, a semble-t-il eu quelques difficultés à assurer son live ce dimanche soir lors du festival "Terres du son", situé dans le centre de la France… En tant que guitariste en tout cas.

En story sur Instagram, Vianney s’est d’ailleurs excusé pour sa performance. On y voit ses doigts usés, blessés et crevassés, probablement à cause de l’usure à force de jouer et de tourner en live. Une photo peu ragoûtante légendée par un "Pardon c’est immonde". Pas faux. "Mais c’est pour excuser les quelques notes un peu à côté hier soir", justifie-t-il en ajoutant: "Ca commence à piquer".

On ignore si le public a entendu la différence. Mais on souhaite bon courage à Vianney... La saison estivale et ses festivals ne font que commencer!