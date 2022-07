"1+1 = 3": Capucine Anav annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux (photo)

C’est officiel ! Capucine Anav a annoncé sur son compte Instagram qu’elle était enceinte de son premier enfant. L’ex-candidate de téléréalité a partagé une photo avec son mari, sous laquelle elle a rédigé un message à cœur ouvert.

"Je crois qu’il était temps de vous parler… Après de longues années ce n’est plus des larmes de tristesses mais des larmes de joies qui coulent sur mon visage", a écrit l’ex-candidate de téléréalité Capucine Anav sur son compte Instagram.

A 31 ans, la jeune femme a partagé une grande nouvelle à ses followers : elle est enceinte de son premier enfant. C’est à travers une photo d’elle et son mari, sur laquelle elle dévoile son petit baby bump, que Capucine Anav a choisi de l’annoncer.

Pour l’occasion, elle a livré un long et touchant message plein de sincérité. "J’ai attendu le meilleur moment, et surtout d’arriver à un stade où tout n’est plus ‘fragile’. Dans ma vie j’ai vécu beaucoup de belles choses … Je serais ingrate de dire le contraire. Mais mon rêve ultime, c’est celui de fonder ma famille. Pour cela, il fallait trouver l’amour. Je l’ai trouvé plusieurs fois certes, mais je n’étais pas encore tombée sur le bon celui que j’appelle aujourd’hui l’homme de ma vie. C’est chose faite", a-t-elle indiqué en légende de la publication, en tagguant son mari Victor.

C’est à cœur ouvert que l’ex-candidate de téléréalité à avouer avoir eu du mal à tomber enceinte. "Le combat a été long, parsemé d’embûches. Des pleurs, des doutes, cette peur de ne pas y arriver et de ne pas réaliser mon rêve." Capucine Anav confie même "subtilement" avoir eu recours à quelques aides pour y parvenir : des séances de massage avec la méthode Renata França (type drainage lymphatique) et de l’hypnothérapie. "Je tiens à remercier @maurooff_ et @mathieuboileau qui m’ont aidée à concevoir ce bébé naturellement sans passer par des étapes plus complexes…".

Elle a fini par clôturer son message sur une petite note d’humour : "Vous m’avez connue très jeune. Vous m’avez vu évoluer. Grandir. Murir. Faire des erreurs parfois. Dire quelques bêtises souvent. Je ne sais pas si j’ai tout fait bien, mais j’ai tout fait pour. Mais la plus belle chose que j’ai à vous annoncer aujourd’hui, c’est que je ne suis finalement pas si mauvaise en mathématique… 1+1 = 3", concluant par le fait qu’elle est enceinte de 18 semaines.