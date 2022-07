"Transportée par la beauté de cette région": Laeticia Hallyday de retour "aux racines" avec Jalil Lespert (photo)

Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert se sont offert une petite virée romantique dans le sud de la France. C’est à Marseillan, dans le Languedoc-Roussillon, qu’ils ont déposé leurs valises. Un retour "aux racines" pour la veuve de Johnny, qui lui fait le plus grand bien à en croire sa dernière publication sur Instagram.

Ce sont les vacances pour beaucoup. Et certains en profitent pour se ressourcer et partir ailleurs, hors de la routine. C’est notamment le cas de Laeticia Hallyday et de son compagnon Jalil Lespert qui se sont offert une petite virée en amoureux dans le sud de la France. "C’est toujours aussi salutaire de revenir aux racines", a écrit-elle sur son compte Instagram, en partageant une photo avec Jalil Lespert, plus amoureux que jamais.

Et oui, c’est bien sur "les terres de son enfance" que le couple a décidé de déposer ses bagages, à Marseillan plus précisément, dans le Languedoc-Roussillon. "Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région, les terres de mon enfance ici quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de Thau ou sur la jetée du port de Marseillan, chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi…", poursuit la mère de Joy et Jade.

"On se nourrit de son énergie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands... le partager en famille est essentiel", ajoute-t-elle encore en légende, en identifiant ses proches.

Sa publication a suscité énormément de réactions de la part des internautes, ceux-ci lui envoyant de l’amour et de la bienveillance.