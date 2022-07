Les Rolling Stones mettent le feu au stade roi Baudouin pour célébrer leurs 60 ans de carrière (vidéo)

Soixante ans après leurs débuts et huit ans après leur dernier concert en Belgique, le légendaire groupe de rock britannique The Rolling Stones s'est produit lundi soir au stade roi Baudouin, qui était presque à guichets fermés. "C'est bon d'être de retour", a confié le leader Mick Jagger.

Pour marquer les 60 ans du groupe, les Rollings Stones se sont lancés en juin dans une nouvelle tournée, "SIXTY", qui s'arrête dans 13 villes d'Europe. A Bruxelles, le concert de lundi soir a débuté par un hommage au batteur Charlie Watts, disparu en août 2021. Sur cette tournée, le regretté musicien est remplacé par Steve Jordan, tout comme l'automne dernier lors de la tournée "No Filter Tour".

Après ce vibrant hommage, la musique a repris sa place, avec une ouverture de concert sur "Street Fighting Man". "Ca va Bruxelles?", a ensuite demandé Mick Jagger. L'illustre chanteur de 78 ans, qui reste infatigable sur scène, n'a pas manqué de faire quelques clins d'oeil à la Belgique, s'adressant au public tantôt en néerlandais tantôt en français et faisant des références aux Diables, aux pralines et au stoemp.





Tout au long du concert, les quelque 48.000 personnes présentes dans le stade ont pu profiter de titres comme "Bitch", "Out of Time", "Beast of Burden" (choix du public de la soirée), "You Can't Always Get What You Want", "Honky Tonk Women", "Miss You", "Midnight Rambler", "Paint it Black", "Start Me Up", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" ou encore "Satisfaction".





Profitant de son passage dans la capitale, Mick Jagger s''était par ailleurs laissé aller un peu plus tôt dans la journée à une promenade dans les rues de Bruxelles, une balade dont il a partagé quelques photos sur les réseaux sociaux.

Cette venue a aussi été l'occasion pour Manneken-Pis de se vêtir d'un costume des Rolling Stones. Celui-ci est composé d'un t-shirt et d'un pantalon noirs portant le nom du groupe et des reproductions de la langue des Rolling Stones aux couleurs noire, jaune et rouge du drapeau belge.