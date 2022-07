Rolling Stones: le plus jeune fils de Mick Jagger, Deveraux, 5 ans, est le portrait craché de son père (photos)

Qu'il s'agisse de la moue, des cheveux hirsutes, du jean skinny ou de la pose tout en confiance de "rock star", il ne fait aucun doute que ce petit garçon a hérité non seulement du patronyme de son père mais de ses gènes.

Deveraux Jagger a 5 ans et ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, le chanteur des Rolling Stones, Sir Mick Jagger, qui fêtera ses 79 ans ce mois-ci. La mère du petit garçon, la ballerine américaine Melanie Hamrick, 35 ans, a partagé une jolie photo d'eux avant qu'ils ne sortent ensemble le week-end denier, décrivant son fils de 5 ans comme son "rendez-vous".

Deveraux est le plus jeune enfant de Mick. Le rockeur dont la réputation de charmeur irrésistible, a traversé les décennies a eu huit enfants avec 5 femmes différentes.

Son premier enfant, sa fille Karis, a 51 ans et elle est issue d'une aventure avec l'actrice et chanteuse Marsha Hunt. Mick Jagger a ensuite eu sa fille Jade, 50 ans, avec sa femme de l'époque, Bianca. Jade vient d'être grand-mère, ce qui fait de Mick Jagger un arrière-grand-père et de Deveraux un grand-oncle.

L'interprète du célèbre tube Satisfaction a également eu quatre enfants avec Jerry Hall : Elizabeth, 38 ans, James, 36 ans, Georgia, 30 ans, et Gabriel, 24 ans.

En tournée mondiale pour célébrer les 60 ans du groupe, Mick Jagger s'est produit ce lundi soir en Belgique, au stade Roi Baudouin.



(c)Melanie Hamrick on Instagram