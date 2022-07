"C’était canon": quand Christophe Willem et Slimane enflamment la scène du Puy du Fou sur un duo totalement surprenant (vidéo)

Christophe Willem et Slimane se sont affichés sur la scène du Puy du Fou, en France, lors du M Radio Live. C’était un duo totalement inattendu et surprenant. Les chanteurs ont repris la musique de Christophe Willem "PS : Je t’aime" sortie cette année, pour le plus grand plaisir du public présent.

"Tout à l’heure, vous avez super bien chanté. Donc vous êtes prêts à chanter avec nous maintenant ?", a lancé Christophe Willem au public présent lors du M Radio Live au Puy du Fou le week-end dernier. Le chanteur de 38 ans s’apprêtait à interpréter pour la toute première fois son morceau "PS : Je t’aime" avec Slimane. "Quoi, je démarre ou quoi ?", a-t-il dit sous les applaudissements du public avant de commencer à chanter. On a l’habitude d’entendre Slimane sur des duos, mais Christophe Willem, c’est plutôt rare. C’était donc un moment assez unique, mêlant les styles bien distincts des deux artistes. Un duo tout à fait surprenant et inattendu, mais qui a ravi les spectateurs. Et manifestement les chanteurs aussi. "C’était canon", s’est exclamé Christophe Willem à la fin de la prestation. Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu.