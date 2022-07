"Ça me dégoûte rien que d’évoquer son nom": le message cash de Kad Merad à son ancien partenaire de scène

Ce lundi 11 juillet, le comédien et réalisateur Olivier Baroux était l’invité de RTL France pour faire la promotion de son nouveau film "Menteur". Son ex-partenaire de scène Kad Merad en a profité pour lui laisser un drôle de message…

Après "Les Tuche", place à "Menteur" qui sera dans les salles dès ce mercredi 13 juillet. Olivier Baroux faisait la promotion de son nouveau film ce lundi 11 juillet sur le plateau de RTL France. L’occasion pour Kad Merad, ancien partenaire du comédien et réalisateur, de lui laisser un drôle de message : "Olivier Baroux me ment depuis 30 ans", a d’emblée lancé l’acteur de 58 ans.

Et de poursuivre : "On avait des rendez-vous. Souvent, avec des productions, des radios, on faisait de la radio à l’époque. Moi j’arrive au rendez-vous à 8h. Olivier n’est pas là, je l’appelle, je dis : 'Olivier, on a rendez-vous'. Lui : 'C’est bon je sors de chez moi, c’est bon, ça va, j’arrive'. Je n’aurais pas dû l’appeler pour lui dire de se dépêcher parce que de toute façon il arrive. C’est de la mauvaise foi, du mensonge, de la mythomanie, de la malveillance. C’est un être insupportable, ahh ! Ça me dégoûte rien que d’évoquer son nom."

Face à ces propos pour le moins directs – mais prononcés avec humour, heureusement –, Olivier Baroux n’a rien nié : "Effectivement, pendant dix ans, j’ai eu ce vilain défaut d’arriver en retard et de partir de chez moi à l’heure du rendez-vous et j’inventais tout et n’importe quoi", reconnaît-il.

Mais à l’époque, Kad Merad employait cependant un tout autre ton, moins sympathique : "A un moment donné, il m’a pris entre quatre yeux, Kad et il m’a dit : 'Il faut que tu arrêtes d’être en retard, parce que ça ne va pas le faire'. Depuis ce jour-là, je suis à l’heure", conclut le réalisateur du nouveau film "Menteur".



© BELGA IMAGE