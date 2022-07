"Love Jesus": sur TikTok, des adolescentes revendiquent leur chrétienté, posent avec le voile et créent une mode

C’est une tendance à laquelle on s’attendait peu. Sur le réseau social TikTok, des (très) jeunes filles s’affichent désormais le voile chrétien.

Tuto mode, tuto couture, tuto pratique, exposition d’objets bibliques, résumés non exhaustifs de certains canons, le tout sur des morceaux de rap ou de r’n’b actuel: voilà le surprenant contenu que l’on découvre sur les comptes de plusieurs jeunes filles sur internet. "Je suis le chemin", "Love Jesus", hashtag "#Chretienslife", voilà ce qu’on peut lire chez ces lanceuses de mode qui ont tout de comptes sérieux à en croire les commentaires encourageants des internautes.

La meneuse de cette tendance est sûrement "margow.en.christ", qui comptabilise 138 000 abonnés et 5,6 millions de "j’aime". Parmi les commentaires de ses dizaines de vidéos, de nombreux confrères et consœurs religieux, de toutes confessions visiblement, encense la jeune femme et font de cette identité religieuse une revendication. Le compte "rkv777", lui, comptabilise 47 000 abonnés et 2,8 millions de "j’aime". D’après les contenus de ses vidéos, on comprend que la jeune femme était musulmane et s’est convertie au christianisme, non sans fierté.

Dans les vidéos de ces jeunes filles, on défend le voile chrétien comme prédécesseur du voile musulman et on se veut pédagogue sur la religion catholique, tout en postant quelques autres publications en tenues légères ou avec certains messages parfois douteux...