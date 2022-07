Dans les Ardennes, des pompiers prennent en charge un jeune chevreuil "fatigué, assoiffé"... et le sauvent! (vidéo)

Il y a des victimes un peu différentes des autres. Le chevreuil que les pompiers des Ardennes françaises ont pris en charge ce lundi 11 juillet en fait partie! L’animal a été repéré dans un jardin à Vouziers et ce sont des habitants voisins qui ont donné l’alerte aux hommes du feu. C’est donc l’équipe animalière du SDIS qui a pris en charge l’animal.

L’intervention a été retransmise sur Twitter. On y voit un chevreuil "fatigué, faible et assoiffé", selon les propos des pompiers, être hydraté à l’eau minérale. L'animal paraît effectivement fébrile sur la vidéo... Avant de repartir énergiquement une heure plus tard, et de gambader et sautiller dans la végétation! "C’est le retour à la vie sauvage pour ce brocard", note le compte twitter du SDID des Ardennes. Ouf !