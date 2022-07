Ce jeune créateur belge que la princesse Delphine a choisi d’honorer pour la fête Nationale

L’an dernier la demi-sœur du roi Philippe avait choisi une robe de la marque belge Erratum Fashion de Siré Kaba pour le 21 Juillet. Et cette année encore, la prince Delphine a choisi de défendre la mode tricolore pour la Fête Nationale. Parce que "les vêtements permettent de faire passer des messages", a-t-elle confié à nos confrères de Sudpresse, elle a tenu à "transmettre un message positif".

Et c’est par les créations colorées et lumineuses du jeune style flamand Pol Vogels (sur la photo ci-dessus), peu connu et seulement suivi par 1000 personnes sur son compte Instagram, que la princesse Delphine s’est laissé séduire pour ce 21 Juillet. "Je voulais une tenue qui représente la paix et l’espoir, ce qui est très important avec l’actualité", a-t-elle également confié à Sudpress. Et la Belgique, aussi, puisque Pol Vogels semble particulièrement attaché à son pays!