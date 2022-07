Tom Jones malade ? Le chanteur explique pourquoi il a annulé son concert en Hongrie

Ce n’est pas l’âge qui arrête Tom Jones dans sa carrière. La preuve en est: il est actuellement en tournée dans toute l’Europe malgré ses 82 ans. Et il assure.. à l’exception de la date 12 juillet à Budapest, en Hongrie.

Si les rumeurs ont eu bon train, comme le journal The Sun qui a indiqué qu’il s’était "effondré" avant de monter sur scène sans vérifier l’information, le chanteur a rapidement fin aux "on-dit".

Sur son compte Instagram, l’interprète de Sex Bomb a indiqué qu’il s’était réveillé avec un "inconfort au niveau de la gorge" et qu’un médecin lui avait diagnostiqué une laryngite. "Il m’a fortement recommandé de reporter mon live de ce soir et m’a prescrit des médicaments ainsi que du repos pour la voix", détaille-t-il. "Je ne me suis PAS effrondré, ni à aucun moment ni nulle part, c’est une pure rumeur", ajoute Tom Jones. Rassurant, il a finalement ajouté avoir hâte de poursuivre "cette merveilleuse tournée estivale".