 La réponse cinglante de Stéphane Plaza et de Karine Le Marchand aux rumeurs sur le moral de l’animateur

Stéphane Plaza, au bout du rouleau? C’est en tout cas ce que ses dernières apparitions et ses dernières interventions laissent penser selon les magazine people… à tort visiblement.

Sur une vidéo publiée en story sur son compte Instagram, sur laquelle les journaux Closer et Public soigneusement taggés, on voit Stéphane Plaza, assis par terre, les cheveux ébouriffés, la tête dans les mains. On voit ensuite Karine Le Marchand accourir pour savoir ce qui se passe. "Qu’est-ce que tu fous par terre ?! (...) ça fait 15 jours que tu t'assois partout par terre!", lui rappelle-t-elle. "Dépêche-toi, on doit faire des photos !"

C’est là que Stéphane Plaza explique à sa collègue et camarade qu’il essaye de poser comme le Penseur de Rodin. "C’est pas celle-ci (la pose) !", le reprend Karine Le Marchand. "Olala, déjà que tous les journalistes pensent que t’es un pauvre type, abandonné de tous…"

Stéphane Plaza se relève ensuite pour rejoindre la présentatrice de l’Amour est dans le pré. "Ils ont pas dit que j’étais un pauvre type, ils ont dit que t’étais plus ma copine et que t’étais méchante avec moi!", fait-il mine de geindre. "Alors tu vas payer les vacances!" Une réponse bien sentie, en somme.







Des poursuites judiciaires

Juste après cela, Stéphane Plaza a également diffusé un communiqué de presse de son cabinet d’avocat datant de juin. On peut lire que "Stéphane Plaza entend expressément dénoncer les atteintes portées à sa vie privée" ainsi que "poursuivre devant les juridictions civiles et pénales compétentes les responsables de toute publication portant atteinte à sa vie privée".