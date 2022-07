"Je suis ravi": ce grand projet autour de David Beckham qui vient d'être confirmé

Le footballeur anglais sera bel et bien à nouveau sur le devant de la scène… Puisqu’il sera au cœur d’une série-documentaire produite par la grande plateforme de streaming en ligne Netflix. C’est d’ailleurs le compte Twitter français de la plateforme qui a annoncé cette sortie attendue des fans. "On prépare une série docu sur David Beckham !", peut-on d’abord lire. "La série reviendra sur ses débuts dans l’est de Londres mais aussi sur sa détermination qui l’a conduit à devenir l'un des athlètes les plus célèbres de tous les temps."

L’information a été confirmée sur le compte Instagram de David Beckham. "Je suis ravi de confirmer que je suis en partenariat avec @Netflix sur une série documentaire sur ma vie et ma carrière ... La série présentera des archives inédites, des histoires inédites ainsi que des interviews avec les personnes qui ont fait partie de mon parcours", a—t-il déclaré.

La série est "en production" et "arrivera prochainement". Aucune date de sortie n’a néanmoins été annoncé.