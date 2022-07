 Ivana Trump, ce 4ème mariage avec un Italien beaucoup plus jeune, qui avait surpris tout le monde

Il avait un effet magnétique sur elle et se vantait de son charme irrésistible auprès de la gente féminine, chantonnant à qui veut l'entendre: "Je n'ai plus passé une nuit, seul, depuis des lustres". Rossano Rubicondi est le 4ème et dernier mari de Ivana Trump. Il était à l'époque une star en Italie.

En 2008, à 36 ans, après avoir entretenu une relation de 6 ans faite de hauts et de bas avec elle, il épouse Ivana Trump, âgée à l'époque de 59 ans, lors d'une somptueuse cérémonie organisée dans la résidence d'été de... Donald Trump en Floride.

Le mariage s'est déroulé sur le thème de la pièce "Songe d'une nuit d'été" écrite par William Shakespeare. 400 invités y ont assisté, dont l'ex-président, Donald Trump.





Peu de temps après ces noces prestigieuses, Rossano Rubicondi a participé à une émission de télé-réalité italienne intitulée "L'isola dei Famosi", soit en français "l'île des célèbrités". Une source, à l'époque, a commenté que Rossano Rubicondi était devenu "un phénomène" en Italie et qu'il "se vantait auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il pouvait avoir toutes les filles sexy qu'il voulait et qu'il n'avait pas passé une nuit, seul, depuis des lustres".

Mais voilà, la distance géographique et ces rumeurs d'aventures sans lendemain n'ont pas permis à leur mariage de résister. En 2009, quelques mois après les noces, Ivana déclarait au magazine People: "Nous sommes séparés mais pas divorcés. Il travaille [en Italie] et je suis ici. Ce n'est pas un mariage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous en profitons tous les deux".

Le couple finit par divorcer juste un an après son premier anniversaire de mariage.

L'occasion pour Donald Trump, l'ex d'Ivana, d'émettre son avis sur cette séparation dans le Washington Post: "J'étais extrêmement sceptique au sujet de ce mariage. Et quand j'ai appris à le connaître, je n'étais pas fan de tout ce que je voyais", déclarait-il.

Pourtant le couple formé par Ivana et Rossano s'est reformé pour se séparer une troisième fois en 2011, avant de se réunir à nouveau en 2019, et d'apparaître dans la version italienne de l'émission "Dancing With the Stars", avant de se séparer à nouveau quelques mois plus tard.





En octobre 2021, Rossano Rubicondi, est décédé des suites d'un cancer.

Certains dans le monde de l'acteur italien pensaient que lui et Ivana finiraient par se réunir. Le Daily Mail rapporte qu'Ivana et Rubicondi avaient été vus ensemble au moins cinq fois en 2021 avant le décès de l'acteur. Ils marchaient bras dessus, bras dessous dans les rues de New York.

"Beaucoup pensaient qu'ils voulaient se remarier", a déclaré le réalisateur italien Roberto Alessi, un ami de Rubicondi dans le journal "Corriere della Serre".

Ce ne sera pas le cas.

Ivana, décédée ce 14 juillet 2022, est partie rejoindre son bel acteur italien mort quelques mois auparavant.