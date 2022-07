"Effectivement, j’ai maigri et je n’ai plus de cheveux": Arthur fait un point sur son état de santé

Arthur est-il malade? Les internautes se posent la question depuis quelques jours et le présentateur a tenu à clarifier les choses dans une story Instagram publiée ce vendredi matin. "Juste une petite précision"; démarre-t-il. "Effectivement, j’ai maigri et je n’ai plus de cheveux mais je ne suis pas malade", rassure ensuite l’animateur.

Visiblement la cible d’inquiétudes, il remercie également ses followers pour leur bienveillance, puis explique la raison de cette chute de cheveux. "Je suis juste un gros débile qui a voulu honorer un pari et voilà, la prochaine fois j’apprendrai à me taire et je remuerai sept fois ma langue dans ma bouche avant de parier avec Chris Marques." On ignore cependant la teneur de ce pari amical !

La semaine dernière, Arthur publiait une vidéo où il se tondait les cheveux devant un miroir.