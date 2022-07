L’album de Johnny Depp avec Jeff Beck est sorti ce vendredi: par quoi les fans sont impressionnés

C’est un projet qui arrive à point nommé pour Johnny Depp. Au sortir de sa longue bataille judiciaire contre son ex-femme Amber Heard, l’acteur a vu sa notoriété largement remonter, après quelques années passées à vide. Considéré comme le gagnant de ce procès, bien qu’il ait également été condamné, Johnny Depp surfe sur ce succès retrouvé et vient de sortir ce vendredi 15 juillet… Un album!

Oui, l’acteur est aussi chanteur et c’est avec l’immense Jeff Beck (guitariste de Yardbirds) qu’il s’est allié pour créer ce disque nommé "18". À peine sorti et publié sur les plateformes de diffusion, les fans et amateurs de musique se sont empressés d’aller écouter le rendu final. Et que cela soit sur les reprises ou les compositions du groupe, les commentaires encensent le duo.

C’est la voix de Johnny Depp qui scotche le plus les internautes. "La voix de Johnny est tellement sexy et suave !", "Je n’avais jamais réalisé à quel point il avait une si belle voix", "Johnny Depp chante bien mieux que de nombreux nouveaux talents", "la voix de Johnny Depp sonne comme celle de David Bowie" .. Rien que ça !