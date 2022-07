Cette bague en forme de champignon détient un record du monde: voici sa particularité

Sacré bijou! En Inde, une marque de joaillerie a fabriqué une bague un peu spéciale qui a mérité d’entrer dans le Guiness World Records.

En forme de champignon elle symbolise "l’immortalité et la longévité" selon le directeur de SWA Diamonds, l’entreprise qui l’a confectionnée.

Son record ? En plus d’être particulièrement imposante, elle compte surtout le plus grand nombre de diamants sertis dans une seule bague. Ce sont donc 24 679 diamants qui ont été placés sur la bague. Elle pèse 340 grammes et sa valeur a été estimée à plus de 95000 dollars. "Après l'impression 3D, l'or liquide a été versé dans le moule, refroidi et déposé dans la forme générale de 41 pétales de champignons uniques", peut-on lire sur le site du Guinness. "Une fois la base terminée, chaque diamant a ensuite été méticuleusement placé à la main de chaque côté des pétales de champignon. Des diamants naturels ont été utilisés", apprend-t-on.

Selon le site, cette entrée aux records du monde a surtout pour pub de mettre la lumière sur la marque SWA Diamonds.