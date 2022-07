"Il se sent bien, il a repris du poids": un proche donne des nouvelles de Florent Pagny, atteint d'un cancer du poumon

Florent Pagny, 60 ans, a annoncé en janvier dernier être atteint d’un cancer du poumon. Après la finale de The Voice France, le chanteur est parti se reposer dans sa propriété au Portugal. Aujourd’hui, un proche s’est confié au magazine Voici et donne de ses nouvelles.

Depuis plusieurs mois maintenant, Florent Pagny se bat contre un cancer du poumon. C’est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le 25 janvier dernier que le chanteur avait annoncé la terrible nouvelle.

Il avait, dans un premier temps, fait le choix de poursuivre son engagement comme coach à The Voice France. C’est d’ailleurs son talent, Nour, qui avait remporté la grande finale de l’émission. Mais une fois la saison terminée, Florent Pagny a cependant annoncé, en mai dernier, se retirer de la vie publique, le temps de se "retaper" et "profiter de la vie".

Il donnait parfois de ses nouvelles via les réseaux sociaux, sa fille Aël en a aussi donné. Mais depuis quelque temps, c’était silence radio. Ce vendredi 15 juillet, dans le magazine Voici, on découvre qu’un proche s’est confié sur la convalescence du chanteur de 60 ans. "Florent a le moral. Il se sent bien, il a repris du poids et les effets de la chimio se sont estompés. Il s’autorise de nouveau une vie sociale", a glissé cette source au magazine français.

"Après la finale de The Voice, il était parti se reposer dans sa propriété au Portugal", poursuit-elle. Mais début juillet, il est revenu à Paris pour faire des examens. "Et savoir s’il est sur la voie de la guérison", indique ce proche du chanteur.

"Si tout est ok, il repartira en vacances cet été. En tout cas, il a bon espoir, parce qu’il a vraiment retrouvé la forme et se sent bien", conclut la source. Des nouvelles plutôt rassurantes donc…