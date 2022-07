"Dieu merci, elle ne vient pas": cet événement pour lequel la reine Elizabeth II a été soulagée que Meghan Markle soit absente

Selon un livre écrit par Tom Bower et dont les propos sont relayés par The Mirror, la reine Elizabeth II se serait dite soulagée que Meghan Markle n’assiste pas aux funérailles du Prince Philip. L’auteur du bouquin affirme que la souveraine britannique a dit "Dieu merci" en apprenant la nouvelle.

Le 9 avril 2021, le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, s’en allait à l’âge de 99 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 17 avril à Windsor. Selon un livre écrit par Tom Bower et dont les propos ont été relayés par The Mirror, la reine aurait appris avec soulagement que Meghan Markle ne pourrait pas y assister à l’enterrement du prince Philip. "La Reine a dit à l'un de ses plus fidèles collaborateurs qu'elle était soulagée que Meghan Markle n'assiste pas aux funérailles du Prince Philip", écrit le média britannique en se basant sur le bouquin de Tom Bower.

L'auteur affirme même que la souveraine s’est exclamé "Dieu merci" en apprenant que la duchesse de Sussex serait absente. Le palais de Buckingham a cependant refusé de commenter les affirmations du livre qui sortira dans les rayons la semaine prochaine, selon The Mirror.

Tom Bower décrit une ambiance "sombre" lors des funérailles. "La seule incertitude concernait la relation entre Harry et sa famille. Comment allait-il se comporter avec son père et son frère ? Meghan avait invoqué sa grossesse de 7 mois pour justifier son absence et, au château de Windsor, la reine se préparait à affronter le public pour l'un des jours les plus tristes de sa vie. Philip avait été son roc pendant les 70 années précédentes. Pour se conformer aux restrictions du Covid, elle devait faire son deuil seule à l'intérieur de la chapelle. 'Dieu merci, Meghan ne vient pas', a dit le monarque", écrit-il.