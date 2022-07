Deux otaries sèment la pagaille sur une plage en Californie (vidéo)

Deux otaries ont chassé les touristes présents sur une plage de La Jolla, à San Diego en Californie. On voit les deux animaux courir sur le sable, et faire fuir les vacanciers. Nous sommes en plein pendant la période de reproduction, il est donc possible que les otaries se courent après et pas nécessairement après les baigneurs. Mais les mâles peuvent tout de même se montrer dangereux pour l’humain quand il s’agit de défendre son territoire.

Le vendredi 8 juillet dernier, deux otaries ont chassé les baigneurs sur une plage de La Jolla, à San Diego en Californie. Les animaux, aussi appelés lions de mer, courent après les touristes venus profiter du soleil au bord de la mer. Selon la Seal Society de San Diego (la société des phoques), nous sommes actuellement en pleine période des amours et de reproduction. Il se peut donc que les otaries se poursuivaient l’un l’autre, comme un jeu, et pas nécessairement les personnes présentes sur la plage. Il faut néanmoins se montrer prudent car les mâles défendent leur territoire et peuvent ainsi se montrer dangereux pour l’humain.

Lions de mer vs Touristes - Insolite