L’étonnant procédé de Kate et William pour choisir le prénom de leur fils aîné George

Comme certains couples qui attendent un heureux événement, Kate et William ont eu une hésitation pour prénommer leur fils aîné George, qui aura 9 ans le 22 juillet.

C’est le journal The Times qui apporte cette information et révèle ce qui aurait influencé leur choix définitif. Pendant sa grossesse, Kate Middleton aurait pressenti qu’elle aurait un petit garçon et avait un certain penchant pour le prénom Alexander. Le doute se serait ensuite installé et c’est le hasard – ou presque – qui a finalement fait les choses.

Kate et William auraient écrit sur les prénoms qu’ils appréciaient sur des papiers et les auraient étalés par terre. Ils auraient ensuite laissé leur chien Lupo suivre son instinct et choisir pour eux un papier. Le toutou aurait donc eu le dernier mot.

Le prénom George avait été envisagé pour rendre hommage au roi George VI qui n’est autre que le père d’Elizabeht II. Un héritage familial, donc.