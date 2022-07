Quand Jamel Debbouze cause politique et livre sa vision de l’extrême droite

C’est un sujet qui parle particulièrement à Jamel Debbouze. Interrogé par nos confrères du Parisien dans un article paru ce dimanche, l’humoriste a évoqué la montée de l’extrême droite en France et s’en est indigné. "Je ne peux pas croire qu’un Français sur deux est lepénsite", a-t-il confié. "Par contre, il y a sûrement un Français sur deux dans la misère. C’est extrêmement frustrant d’avoir rien dans ton assiette quand tu passes devant Versailles."

Pour lui, une solution pour renouer avec cette France qu’il ne connait pas doit passer par l’humour, parce que c’est ce qu’il a toujours fait… Et qui fonctionne. "La seule manière, pour moi, de changer les gens, c’est d’aller chez eux et de les faire rire (…) Faire connaissance, c’est aller à l’encontre du discours permanent pointant une France raciste."

L’humour, oui, mais pas que. "Pour lutter contre toutes ces formes d’injustice, il y a la scène, le foot, la musique, les lettres, les sciences, aujourd’hui le digital", détaille-t-il.

"Né avec une conscience politique"

Dans ce même article, il explique également qu’en tant d’enfant d’immigré, il est "né avec conscience politique" et entretient une relation forte avec la France. "Si vous saviez combien on aime la France, nous, enfants d’immigrés, combien ce n’est pas un sujet, combien on est reconnaissant qu’elle nous ait éduqués, soignés, permis de vivre de notre passion."