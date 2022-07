Le (très) généreux cadeau de Gims à la "première personne qu’il croise dans la rue" (vidéo)

Mise en scène ou séquence authentique? Dans les deux cas, le cadeau est réel et il est conséquent. Gims a été filmé ce week-end en train d’arrêter un inconnu dans la rue à St-Tropez pour lui remettre…. 5000€ en liquide !

Il avait annoncé ce généreux geste quelques jours auparavant sur Snapchat: dans certaines villes dans lesquelles il se rend, il offrirait ce pactole à "la première personne qu’il croisera dans la rue". Mais à une seule condition: répondre à la question "Qui est votre chanteur préféré ?". La réponse attendue étant lui-même, bien sûr.

Et si l’initiative lui gonfle un peu l’égo au passage, on peut dire que Gims tient sa parole. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on le voit effectivement parler à un homme d’un certain âge, travaillant en tant que plongeur et visiblement très surpris de cette situation. Après lui avoir demandé plusieurs fois de confirmer qu’ils ne se connaissent pas, le chanteur pose la question cruciale à l’inconnu… Qui répond "Gims", en prononçant approximativement le nom tout en ne semblant pas reconnaître la star.

"Pourquoi filmer?"

L’homme interpellé se voit ensuite remettre une liasse de billets de 50€ sous l’objectif de la caméra… Et c'est ce détail qui dérange des dizaines internautes. "Je suis la seule à être gênée ?", "C’est bien mais pourquoi filmer ?", s’interrogent certains commentaires qui estiment que le film dénature l’acte… Tandis que d'autres restent perplexes: "Un jeu monté de toute pièce", "à la recherche du buzz", "quel acteur...".