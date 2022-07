Britney Spears réinterprète son tube "Baby one more time" à capella: ses fans sont bluffés (vidéo)

Ces derniers temps, si vous suivez Britney Spears sur Instagram, vous pouvez régulièrement la voir en train de danser, mais plus rarement en train de chanter. Souvent, elle poste des vidéos très courtes et sur lesquelles sa voix est déformée par des filtres.

Mais elle a voulu faire plaisir à ses abonnés en leur offrant une réinterprétation de son tube, Baby one more time. Cette fois, elle chante à capella, sans filtre, et suffisamment longtemps que pour qu'on puisse profiter de son timbre de voix, un peu plus grave qu'à l'accoutumée.

Une très jolie prestation qui démontre que la chanteuse a toujours une voix sublime. Ses fans et abonnés adorent : ils sont plus de 780.000 à avoir aimé sa vidéo.

Elle explique en légende avoir voulu sortir cette réinterprétation de Baby one more time lorsqu'elle était sous tutelle, mais elle en a été empêchée.