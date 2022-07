"C’est un cercle vicieux": Cyril Hanouna se confie sur sa passion qui "devient pesante" pour ses proches

Dans une interview accordée au Parisien ce dimanche 17 juillet, Cyril Hanouna s’est confié sur une passion qui a tendance à l’éloigner de sa famille. C’est presque devenu une obsession pour l’animateur de Touche pas à mon poste.

Cyril Hanouna a été interviewé par le Parisien ce dimanche 17 juillet alors qu’il effectuait un tournoi de padel à Roland-Garros. L’animateur de Touche pas à mon poste s’est confié sur cette passion qui ne plait pas forcément à sa famille. Le padel, c’est ce sport de raquette qui ressemble un peu au tennis et qui est devenu presque une obsession pour le présentateur de 47 ans.

Pendant l’été, Cyril Hanouna compte enchaîner les compétitions, à tel point qu’il ne sait plus où donner de la tête. "Je pars la semaine prochaine à Aix-en-Provence, après je ne sais même plus, je vais partout !", a-t-il livré au Parisien.

Il pratique ce sport depuis 3 ans et espère devenir l’un des meilleurs joueurs français. Il est actuellement 240e au classement mais il veut améliorer son score pour intégrer le top 100 d’ici le premier trimestre de 2023.

A l’époque, le padel était surtout un passe-temps. "Je jouais une fois par semaine le dimanche matin, tranquille, et j’ai commencé à m’améliorer, à rencontrer des pros, faire des tournois… […] Et après je me suis pris au jeu", dit-il, avant d’avouer qu’aujourd’hui, "c’est ma passion absolue, je fais plus de padel que de télé ! J’ai rencontré tous les meilleurs joueurs français, je dispute pratiquement tous les tournois en France…"

Cyril Hanoune explique s’entraîner 4 fois par semaine. "Tous les matins je suis au bureau à 9h. Je fais le conducteur de l’émission jusqu’à 11h puis je vais m’entraîner jusqu’à 13h. Le vendredi, comme on enregistre le matin, je m’entraîne toute la journée. Et j’ai pratiquement une épreuve chaque week-end…"

Mais tous ses entraînements ont un réel impact sur ses proches. "Pour la famille, ça devient pesant. Je ne suis pas là tous les week-ends, ça me prend énormément de temps. Le problème, c'est que je ne peux pas arrêter, sinon je vais baisser au classement. C’est un cercle vicieux. Tu es obligé de continuer", conclut-il.



© BELGA IMAGE