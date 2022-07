"Le plus beau mariage que nous aurions pu imaginer": Jennifer Lopez raconte en détails ses noces avec Ben Affleck

Ce samedi, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont dit oui à Las Vegas, 3 mois après leurs fiançailles. Et quelques heures après ce grand moment, la star a tenu à confie quelques détails sur son sentiment aux abonnés à la newsletter de son site, On the JLo.

"Nous l'avons fait. L'amour est beau. L'amour est agréable. Et il s'avère que l'amour est patient. Patient de vingt ans. Exactement ce que nous voulions. La nuit dernière, nous nous sommes envolés à Vegas, nous avons fait la queue avec quatre autres couples pour obtenir une licence, tous dans ce même voyage pour la capitale du monde en termes de mariage", a-t-elle expliqué. Les 2 stars ont en effet connu une histoire d'amour il y a des années de cela avant de se quitter… pour finalement se retrouver et se dire.

Dans sont récit, Jennifer Lopez raconte dans les moindres détails ses noces avec Ben Affleck.

"Nous sommes tout juste arrivés à temps dans la petite chapelle blanche, à minuit. Ils sont gentiment restés ouverts quelques minutes de plus, nous ont laissés prendre des photos dans une Cadillac rose convertible, utilisée bien sûr par le passé par le roi lui-même, mais si nous voulions qu'Elvis soit là, nous aurions dû payer un supplément, et il était déjà au lit", explique la chanteuse et actrice.

Ils se sont promis de porter leur bague "pour le reste de leur vie". Jennifer Lopez raconte enfin sa joie de la façon dont son mariage avec Ben Affleck s'est déroulé.

"C'était le plus beau mariage que nous aurions pu imaginer. Celui dont nous avions rêvé il y a longtemps, et que nous avons rendu réel. Quand l'amour est réel, la seule chose qui compte dans un mariage est la promesse de s'aimer, de se soucier l'un de l'autre, de se comprendre, d'être patients, aimants et bons avec l'autre. C'est ce que nous avons. Et bien plus que ça. C'était la plus belle soirée de nos vies", écrit-elle enfin.