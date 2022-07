Stéphane Plaza s’affiche NU sur les réseaux sociaux: "Oh la vache!" (photos)

Stéphane Plaza s’est affiché totalement nu sur les réseaux sociaux, ce lundi 18 juillet. Le célèbre agent immobilier fêtait en réalité la dernière représentation théâtrale à laquelle il était à l’affiche aux Bouffes Parisiens.

Stéphane Plaza était à l’affiche de la nouvelle pièce de Laurent Ruquier au théâtre des Bouffes Parisiens. La représentation théâtrale était jouée depuis le 12 février et ce dimanche 17 juillet, il s’agit de la dernière date. Pour clôturer la tournée, le célèbre agent immobilier n’a pas hésité à marquer le coup !



Stéphane Plaza s’est en effet affiché complètement NU sur son compte Instagram, ce lundi 18 juillet. Dans sa story, on le voit marcher de dos, fesses à l’air, vers une baignoire pleine de poissons. "J’avais parié qu’on me verrait tout nu", lâche-t-il avant d’entrer dans l’eau, qu’on devine glacée vu les cris qu’il pousse. "Oh la vache", s’exclame-t-il.



Il s’assied dans l’eau, et dit "Vive la dernière, un Couple Magique", faisait référence au nom de la pièce de Laurent Ruquier. "Je t’aime", hurle-t-il à la fin de la vidéo.



Un nouveau coup de buzz, qui s’ajoute aux précédents. Fin mai, le célèbre agent immobilier avait levé le voile sur son orientation sexuelle. Plus tard, en juin, il avait révélé ne plus faire l’amour. Mais derrière son côté un peu fou et sa bonne humeur se cache aussi un homme sensible qui vit, lui aussi, des moments plus compliqués. Il avait en effet partagé, début juillet, une mystérieuse publication sur son compte Instagram. Il indiquait se sentir seul et avait suscité des questions auprès des internautes.



