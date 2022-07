"Pauvre fille", "C’est du beau": cette photo de Joy Hallyday, la fille de Johnny, qui a été vivement critiquée

La plus jeune fille de Johnny Hallyday, Joy, 13 ans, a publié une photo d’elle qui ne fait pas l’unanimité. Sur son compte Instagram, l’adolescente apparaît majeur en l’air, lunettes de soleil sur le nez et capuche sur la tête. Un geste que les internautes n’ont pas manqué de critiquer.

Joy Hallyday, 13 ans, est suivie par près de 25.000 abonnés sur Instagram. La plus jeune fille de Johnny Hallyday partage régulièrement des stories et publications de son quotidien sur le réseau social. Mais dernièrement, elle ne s’est pas attiré que des compliments. Bien au contraire…

Ce dimanche 17 juillet, Joy a publié une nouvelle photo d’elle, en compagnie d’une amie. L’adolescente apparaît majeur en l’air, lunettes de soleil sur le nez et capuche sur la tête. En légende, on peut lire "me rn", comprenez "me right now" donc "moi, en ce moment" en français. Une photo qui a manifestement déplu aux internautes….

La publication a récolté environ 798 likes, ce qui est incontestablement moins que d’habitude. Quant aux 164 commentaires, il ne s’agit pas que de compliments pour la jeune fille. Bien au contraire… Son doigt d’honneur a suscité énormément de réactions. "C’est du beau", "La classe internationale", "T’as honte de rien toi ! Pour qui elle se prend celle-là !!! Johnny doit sûrement pas être fier de ça !! Tu pètes un peu trop dans la soie je crois", "Quelle classe mademoiselle !!! Papa aurait-il apprécié ?", peut-on notamment lire dans les commentaires.

La fille de Johnny Hallyday ne se laisse cependant pas abattre et répond presque systématiquement aux haters. "Oui, il [son papa] faisait ce signe tout le temps contre les gens méchants !", a-t-elle argué. Et d’ajouter plus bas : "Quoi ? Mon père m'a littéralement appris à faire un doigt d'honneur pour quand je serai plus grand, pour les haineux."

D’autres commentaires s’attaquent aussi à sa mère, Laeticia : "Belle éducation… Bravo Laeticia. Quelle honte…", "Pauvre fille... Aurait-elle hérité de l'intelligence de sa mère ?!", peut-on aussi lire. Ce à quoi Joy a répondu : "Vous prouvez tous que j’ai raison."

Certains internautes ont tout de même pris sa défense, rappelant qu’il ne s’agit que d’une enfant de 13 ans et que le harcèlement en ligne est puni par la loi.