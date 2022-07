L’homme qui avait quitté sa femme pour une réfugiée ukrainienne se retrouve sans contrat et sans argent

L’histoire ne vous est pas étrangère: c’est normal. Il y a quelques semaines, nous vous racontions l'histoire de Tony, un Britannique au grand cœur qui avait accueilli chez lui, et la mère de ses enfants, la jeune Sofia, une réfugiée ukrainienne venue de Lviv. Un si grand cœur qu’il a complètement craqué pour son invitée et a quitté sa compagne pour partir avec elle.

Cette histoire est vite devenue virale et Tony, qui possède sa propre société de gardiennage, a rapidement ressenti l’effet de son propre buzz. L’homme explique au Daily Star qu’à la suite de son récit et à cause de l’arrivée de journalistes dans sa vie, ses plus gros contrats ont été résiliés. S’il lui en reste quand même quelques-uns, il explique être passé "d’un salaire de près de 2.000 livres (2.357 euros) par semaine à que dalle à cause des médias qui questionnent mes agents de sécurité, sur leur lieu de travail, pour leur soutirer mon numéro de téléphone". Cette situation s'ajoute aux nombreux messages de haine qu'il a reçus depuis la médiatisation de son récit. Un coup plus que difficile pour le trentenaire.

Reconversion dans la musique ?

Tony profite de son temps libre pour se consacrer à l’une de ses passions : la musique. Il a d’ailleurs composé et sorti un rap sur Youtube dans lequel il reprend son histoire et tacle son ex. Dans “Ukraine to UK Rain” (“De l’Ukraine à la pluie anglaise”), on peut entendre: "Je me fous des avis et des messages de haine. Je vis ma vie à fond, je vis sans regret. Je suis maintenant avec une blonde, mais mon ex était une brunette. L’ex a deux visages, c’est la seule façon que j’ai de décrire ce qu’elle a dit aux médias. Ouais? Tout n’était que mensonge. Les gens m’envoient des messages en privé. Qu’est-ce qu’ils veulent savoir? Pourquoi j’ai quitté mon ex et mes enfants?”

Selon le Daily Star, la relation entre les deux ex s’est considérablement envenimée.

Le couple anglo-ukrainien est, lui, toujours ensemble.