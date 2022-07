 Ce qu’Angèle craint d'avoir perdu sur sa tournée à cause de la chaleur

Innombrables sont les festivals dans lesquels Angèle tourne cet été. La chanteuse belge enchaîne et droit braver les éléments… dont les naturels!

Ce lundi, l’interprète de Balance ton quoi a partagé un souci quelque peu gênant qu’elle rencontre sur sa tournée. En story, on la voit au-dessus d’un bol de lait: "Quand tu veux retrouver ta voix, usée par la clim du tourbus", "épisode 1". Forcément: il fait si chaud que la clim est mise dans le véhicule qui accompagne l'artiste et son équipe, et la différence de température attaque la gorge.

Plusieurs photos ont été ensuite publiées par Angèle qui utilise de drôles de stratagèmes pour récupérer sa voix… Puis à "l’épisode 538", enfin "ça revient". Ouf !