Ce livreur de pizza qualifié de "super-héros": il sauve 5 enfants d'une maison en feu (vidéo)

Aux Etats-Unis, dans l'état de l'Indiana, un livreur de pizza a été qualifié de "super-héros" après s'être précipité dans une demeure en feu pour sauver une famille. L'homme a sauvé quatre enfants avant de retourner dans le brasier pour retrouver un cinquième, s'échappant finalement par la fenêtre.

Nicholas Bostic, 25 ans, traversait un quartier de Lafayette, dans l'Indiana, vers minuit le 11 juillet, lorsqu'il a repéré la maison aux prises d'un important incendie.

Il s'est arrêté à l'extérieur avec l'intention d'appeler le 911, mais s'est rendu compte qu'il avait oublié son téléphone. Il s'est alors précipité à l'intérieur sans se soucier de sa propre sécurité.

Nicholas Bostic a déclaré qu'il ne pouvait ni voir ni entendre personne à travers la fumée et les flammes et qu'il était sur le point de faire demi-tour lorsqu'il a vu la silhouette d'une adolescente terrifiée en haut des escaliers, rassemblant un groupe d'enfants.

Seionna Barrett, une jeune de 18 ans, gardait ses trois jeunes frères et sœurs et un de leurs amis pendant que ses parents jouaient aux fléchettes dans un bar voisin.

En sprintant dans l'escalier, Bostic a réussi à mettre Seionna et les trois enfants - Shaylee, 13 ans ; Kaleia, 1 an ; et l'amie de Shaylee, Livian Knifley, 13 ans - à l'abri de l'incendie, dans la rue.

Seionna, paniquée, a expliqué que sa sœur Kaylani, âgée de six ans, surnommée "Baby K", était toujours piégée dans l'enfer.

Le héros a ensuite couru à l'intérieur et a cherché l'enfant disparu. Il raconte sa course-contre-la- montre terrifiante: "J'ai couru à l'intérieur et j'ai regardé dans les placards, sous les lits mais je ne pouvais pas la trouver. Quand je suis retourné dans les escaliers, j'ai entendu un enfant pleurer. J'ai pensé que je ne voulais pas mourir là, mais je savais que j'étais la seule chance que "Baby K" s'en sorte vivante". Il l'a ensuite attrapée et a sauté par la fenêtre cassée au deuxième étage.

Nicholas Bostic a été gravement blessé lors de ce sauvetage impressionnant et s'est effondré immédiatement après, après avoir inhalé de la fumée. Il a plusieurs brûlures sur son corps et une coupure importante au bras occasionnée au moment où il a brisé la fenêtre pour sauver la petite fille.

Il a été transporté à l'hôpital. Les parents des enfants, David et Tiera Barrett, sont arrivés sur les lieux après avoir reçu un appel de Seionna indiquant que leur maison était en feu. La cause de l'incendie n'est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête, rapporte le Huffington Post.

La vidéo diffusée par les pompiers de Lafayette est assez impressionnante. On peut voir l'homme courir avec l'enfant dans ses bras, le remettre aux pompiers, et ensuite s'écrouler sur le trottoir à bout de souffle.