 Meghan Markle arbore une tenue presque identique à celle de sa belle-soeur Kate à quelques semaines d'intervalle

Lundi soir, Meghan Markle et le prince Harry ont quitté l'un des restaurants chics de Manhattan alors qu'ils effectuaient un voyage "politique" à New York. Un peu plus tôt dans la journée, le prince Harry s'était en effet exprimé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, en déclarant que "le monde était en feu", en citant le réchauffement climatique, la guerre de la Russie en Ukraine et la pandémie de Covid-19.

En soirée, le couple des Sussex a rejoint des amis dans le restaurant de Robert De Niro situé à Manhattan pour passer un bon moment et décompresser.

La duchesse de Sussex, 40 ans,y arborait une combinaison qui a retenu toute l'attention des médias. Sa tenue ressemblait étrangement à une robe glamour que sa belle-sœur Kate, 40 ans, portait sur le tapis rouge en mai dernier lors de la première britannique du film Top Gun: Maverick à Leicester Square à Londres.

La relation entre les deux femmes est très tendue depuis les allégations de Meghan Markle tenues à l'encontre de la duchesse de Cambridge lors de l'interview vérité accordée à la papesse américaine de l'audimat Oprah Winfrey. Meghan avait affirmé que la duchesse de Cambridge l'avait faite pleurer quelques jours avant son mariage avec le prince Harry.