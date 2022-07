Johnny Depp proche d’une jolie rousse? On sait désormais qui elle est !

Ce lundi 18 juillet, nous vous parlions de cette jeune femme qui a été vue à plusieurs reprises en compagnie de Johnny Depp. Au sortir de son procès contre son ex-femme Amber Heard, l’acteur – également chanteur désormais – a-t-il déjà trouvé une nouvelle femme pour partager sa vie? Pas tout à fait !

Le Daily Mail a révélé hier la vraie naturelle de leur relation: il s’agit en réalité de Mathilde Beltran, productrice et assistante réalisatrice française. Et elle n’accompagne pas Johnny Depp par amour mais pour le travail : elle aiderait l’effectivement à parfaire son français en vue d’un prochain film. Mathilde Beltran n’est donc ni plus ni moins que la prof de français du Pirate des Caraïbes. "Il n'y a strictement aucune connexion romantique", a d’ailleurs affirmé une source proche de Johnnu Depp au Daily Mail.

Un rôle dans un film français

Cette information coordonne avec une autre diffusée il y a quelques semaines : Johnny Depp est au casting du film de Maïwenn (Polisse, Mon roi), Jeanne du Barry, dans lequel il interprétera Louis XV. Il devrait sortir en 2023.