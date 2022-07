Au Royaume-Uni, ce cadeau réservé aux roux pour se rafraîchir pendant la canicule

Non, non, vous ne rêvez pas. Cette initiation est bien réelle et elle a été prise par l’enseigne de cinéma Showcase. Dans les salles britanniques de cette chaîne, pendant les journées de fortes chaleurs de cette semaine, des places ont bel et bien été offertes aux personnes qui possèdent des cheveux roux, réputées pour moins bien tolérer la chaleur. "Alors que le Royaume-Uni bénéficie d'un temps ensoleillé bien nécessaire, nous savons à quel point certaines personnes peuvent trouver la chaleur difficile à supporter", a d’ailleurs expliqué Mark Barlow, le directeur général de Showcase Cinemas.

On ignore si ces billets gratuits ont été honorés mais en tout cas, le coup de comm’ est réussi! Et tant pis pour les bruns, blonds et châtains qui ont du mal avec la chaleur…