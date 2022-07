Justin Bieber guéri du Syndrome de Ramsay Hunt, sa tournée mondiale reprend

En juin dernier, le chanteur Justin Bieber avait révélé dans une vidéo souffrir d’une paralysie du visage. Un syndrome qui porte le nom de Ramsay Hunt et qui touche 5 personnes sur 100 000 par an. Ses conséquences sont sérieuses puisqu'en plus d'une paralysie, ce syndrome peut mener à des vertiges, des troubles de l'élocution et une perte d'audition. Mais, les fans ne doivent pas s'inquiéter. Justin Bieber va mieux. Le chanteur canadien est guéri et il vient même d'annoncer la reprise de sa tournée dans quelques jours. Intitulée « Justice », sa tournée reprendra dès le 31 juillet prochain, après un arrêt de près de six semaines.

C’est le 10 juin dernier que le chanteur canadien avait annoncé sa maladie, vidéo à l’appui. « J’ai ce syndrome qu’on appelle Ramsay Hunt, ça vient d’un virus qui attaque les nerfs de mon oreille et de mon visage », expliquait-il à l’époque. « Donc, pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire. C’est assez sérieux comme vous pouvez le voir. »

Justin Bieber sera en Belgique, les 20 et 21 mars prochains.