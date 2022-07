Une école à 1200€ pour devenir influenceur fait polémique sur les réseaux sociaux: "On pensait avoir tout vu" (Vidéo)

Aujourd'hui, bon nombre de jeunes rêvent de devenir influenceur. Ambaza, une école française, a décidé de surfer sur la vague et de proposer une formation à 1200 euros pour le devenir. Seul hic ? Le spot publicitaire fait polémique. Les internautes crient à l'arnaque.

Champagne qui coule à flots, voiture de luxe, jet privé, yacht, villa avec piscine. Des images qui montrent une vie de rêve et qui sont compliées dans une seule et même vidéo, le spot publicitaire de l'école Ambaza. "Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable", sont les premiers mots du clip de 36 secondes. "L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20.000 followers sur Instagram et de générer plus de 5.000 euros par mois. La formation coûte 1200 euros, mais elle sera totalement financée pour les quinze premiers candidats", poursuit la voix-off de la vidéo. Derrière ce projet, Nicolas Brzustowski et Rémy Halgrain. Leur objectif ? Fournir un cursus complet à des jeunes désireux de faire des réseaux sociaux leur métier. Une promesse qui laisse les internautes dubitatifs.

Une arnaque ?

Cette campagne publicitaire est devenue virale sur Twitter. Les internautes ont décidé de mener l'enquête pour dénoncer ce business. Premier élément qui met la puce à l'oreille des Twittos : Ambaza ne possède pas de pages Instagram et Twitter, ce qui semble étrange pour une école qui propose une formation d'influenceur. Leur chaine YouTube ne compte également que 60 abonnés. Peu vendeur... Arnaque ou pas, ce qui est certain, c'est que le concept ne séduit pas. "On pensait avoir tout vu"...