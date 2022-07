Michelle Obama quitte Fayard à son tour, au profit de Flammarion

Les éditions Flammarion ont annoncé jeudi qu'elles publieraient le prochain livre de Michelle Obama, autrice qui quitte ainsi des éditions Fayard ayant perdu plusieurs de leurs auteurs ces dernières semaines.

"Cette lumière en nous" doit paraître le 15 novembre, le même jour qu'en anglais ("The Light We Carry") et dans 11 autres langues dont le chinois, l'espagnol ou le portugais.

Après un renouvellement de sa direction en juin, Fayard a vu partir plusieurs auteurs mécontents.

Son ancienne patronne, Sophie de Closets, avait quitté en mars une maison qu'elle avait dirigée pendant huit ans. Elle est devenue PDG de Flammarion mi-juillet.

Le précédent livre de Mme Obama, ancienne Première dame des États-Unis, "Devenir" (2018), a été l'un des grands succès de Fayard ces dernières années. Flammarion a rappelé qu'il s'en était vendu "plus de 500.000 exemplaires tous formats confondus en langue française".

Le nouvel éditeur français de Mme Obama n'a pas précisé dans quelles conditions s'était fait ce changement d'éditeur. Mais Mme de Closets avait raconté en 2020 à L'Express comment elle s'était investie personnellement pour obtenir les droits en français des livres des époux Obama.

Dans son prochain livre, précise Flammarion, "Michelle Obama offre à ses lecteurs des récits personnels inédits et des réflexions pertinentes sur le changement, l'adversité et le pouvoir".