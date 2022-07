Insolite: ce détail gênant que le père d'Axel Witsel a fait remarquer à Thomas Dermine pendant le défilé militaire (photo)

Lors du défilé civile et militaire du 21 juillet, il n'y a pas que la famille royale qui est présente dans les tribunes. Les politiques le sont aussi. C'est le cas notamment du secrétaire d'Etat Thomas Dermine qui se rappellera de ce moment encore longtemps. Pour cause ? Le père d'Axel Witsel, Thierry Witsel, lui a fait remarquer par un message adressé sur Messenger que son pantalon était "foutu". "Salut Thomas, juste pour te dire que ton pantalon est foutu. Suis derrière toi là". Quelques minutes plus tard, l'adjoint au ministre de l'Economie et du Travail, s'est empressé de répondre "Je sais, j'ai joué au foot avec ma fille tout à l'heure dans le parc. J'essaye de le cacher le plus possible. J'ai un pote qui m'amène un pantalon de rechange après". Avant de conclure en remerciant son alerteur : "Merci pour la couverture".

En tout cas, la conversation a beaucoup amusé Thomas Dermine qui a partagé la capture d'écran de leurs échanges sur son compte Twitter avec la légende : "Vis ma vis dans la tribune du défilé du 21 juillet". Plutôt cocasse.



©Twitter (Thomas Dermine)