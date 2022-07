"Terroriste du climat", le geste quotidien de Kylie Jenner qui ne passe pas du tout auprès des internautes (photo)

"On prend le mien ou le tien ?", peut-on lire en légende d'un post Instagram de Kylie Jenner. Sur la photo accompagnant cette légende, la cadette du clan Kardashian/Jenner est en compagnie de son chéri Travis Scott en train de poser entre deux jets privés.



©Instagram (Kylie Jenner)

Un post qui a suscité des réactions en chaîne. À commencé par celle de militants pour la cause environnemental qui ont décidé d'analyser les trajets que la starlette effectuait avec son bolide. Kylie Jenner aurait utilisé son jet privé pour un trajet de trois minutes entre Camarillo (Califonie) et Van Nuys (Californie également). En voiture, le même trajet aurait duré 40 minutes. Un acte qui ne passe pas surtout sachant que, selon une étude de Transport & Environment, les jets privés polluent 5 à 14 fois plus que les avions commerciaux.

Une attitude qui ne passe pas du tout auprès des internautes. Bon nombre d'entre eux appellent à boycotter la fondatrice de Kylie Cosmetics jugeant que les plus riches devraient également se plier aux mesures mises en place pour sauver l'environnement.