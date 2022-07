Un journaliste niçois s'en prend à Clara Luciani, dénonçant un "mépris certain" de la presse locale et un "verrouillage" de son image

Clara Luciani se souviendra de son passage au Nice Jazz Festival le 16 juillet dernier. Elle s'est produite devant 7.000 personnes par une chaleur étouffante. Mais si son concert a, semble-t-il, été une réussite, il n'en serait pas de même pour sa communication, "totalement verrouillée", d'après Clément Avarguès, journaliste et directeur de Nice-Presse.

Il s'est fendu d'un édito "coup de gueule" sur le site de Nice-Presse et sur Twitter, accusant la chanteuse de "verrouiller" sa communication.

"Au Nice Jazz Festival, le staff de Clara Luciani a refusé les interviews de quasi toute la presse locale. Elle veut choisir à la place des médias les photos du concert et se réserve de les faire retirer des sites d'infos. Mais de quel droit? Comment comprendre un verrouillage pareil ?", a-t-il écrit.

À propos du refus de la chanteuse de répondre aux interviews de la presse locale, il parle d'un "mépris certain".

Ses fans à sa rescousse

Si Clara Lucciani et son équipe n'ont pas réagi, des fans de l'artiste ont pris sa défense. "Une artiste a le droit de choisir à quelle presse elle s'adresse", peut-on lire en réponse au tweet du journaliste. "Il y a un truc qui porte un nom : le droit à l'image. Donc il n'y a rien de choquant à vouloir contrôler ce qui sort dans la presse et c'est loin d'être la seule artiste !", écrit un autre.

Il y a peu, Clara Luciani avait expliqué pourquoi elle refusait parfois des photos à ses fans : "Je n'aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n'aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'être tout le temps confrontée à mon image. Vous me direz que j'ai choisi le mauvais métier et à la fois non car je suis chanteuse et pas mannequin", avait-elle expliqué.

Autre piste qui pourrait expliquer la volonté de Clara Luciani de limiter les interviews et les photos : un agenda extrêmement rempli durant l'été. Alors que les festivals battent leur plein, la chanteuse se produit quasiment tous les soirs. Et si, elle voulait simplement préserver sa santé ?