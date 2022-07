"99% des gens ne le savent pas du tout", Mika révèle l'origine de son plus grand tube

Dans une interview accordée à Konbini, le chanteur Mika a révélé l'origine de son plus grand tube sorti en 2007, Relax. Il assure : "99% des gens ne le savent pas du tout." En réalité, bien que Relax ait fait danser des millions de personnes, la chanson n'est pas joviale du tout. "Je vais sur le métro pour aller au studio pour enregistrer. A un certain moment il y a une alarme, c’est à Londres, on monte jusqu’à la rue et on apprend qu’il y a une attaque terroriste qui a fait beaucoup de morts". C'est cette attaque qui a inspiré son tube : "J’écris une chanson qui commence avec la phrase ‘j’ai fait un tour jusqu’au dernier arrêt où personne ne va jamais’. Ca parle de l’incertitude, de la mort, de la peur collective". Le fait que les gens ignorent que Relax n'est pas une chanson joyeuse lui pose problème ? Non. "ça va comme ça", assure t-il.