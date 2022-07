"Choqué", "Futur programme?": Stromae aperçu sur le tournage d'une émission de télé-réalité (vidéo)

Surprise pour les fans de Stromae, le chanteur semble être sur le tournage d'une émission de télé-réalité. C'est en tout cas ce que la chroniqueuse de TPMP, Magali Berdah dévoile dans sa story Instagram. La manageuse des candidats de télé-réalité a publié une vidéo dans laquelle on peut voir Stromae en train de s'amuser au jeu des mimes avec des stars de télé-réalité. Magali Berdah a légendé la vidéo en interpellant l'artiste : "Futur programme ?".



Une candidate partage une vidéo de Stromae au bord d'une piscine

Durant l'après-midi, Giuseppa, candidate emblématique du "Reste du monde" (diffusé sur Plug RTL), a également posté dans sa story Instagram une vidéo de l'interprète de Papaoutai avec la phrase : "Futur programme ?". Dans le clip, on y voit Stromae danser autour d'une piscine toujours avec plusieurs autres candidats de télé-réalité. Le chanteur belge est en tenue décontractée, il porte une chemise mauve, un short, des lunettes de soleil et un petit chignon. Il semble bien s'amuser avec ses camarades. Est-il possible qu'on puisse le voir à la télévision ? Réponse dans les prochaines semaines.