Coup de théâtre dans le procès Johnny Depp/Amber Heard: l'acteur fait lui aussi appel du procès

Si certains espéraient que la saga judiciaire mêlant Johnny Depp et Amber Heard soit terminée, de nouveaux rebondissements ont eu lieu dans l'affaire. Presque deux mois après la victoire de la star de Pirates des Caraïbes, son ancienne épouse a annoncé faire appel du verdict. L'acteur ne compte pas en rester là et a lui aussi annoncé faire appel. La bataille médiatique fait donc à nouveau rage.

Souvenez-vous, la comédienne de 36 ans, a été condamnée à devoir verser 15 millions de dollars pour dommages et intérêts à la suite de propos diffamatoires. L'acteur, lui, a été condamné à devoir verser 2 millions de dollars à Amber Heard pour les mêmes faits. Dès la fin du procès retransmis en direct, l'Américaine avait annoncé qu'elle allait faire appel du jugement pour vice de forme. Elle considère que les jurés ont été influencés par la célébrité de l'ex-star de Disney et par les réseaux sociaux. "Nous réalisons que cet appel va enflammer Twitter mais c'est une étape nécessaire pour assurer que justice soit rendue", expliquaient ses porte-parole. Grande surprise, l'acteur a décidé de répondre en faisant également appel ne souhaitant pas verser les 2 millions de dollars. Au-delà de l'annulation du versement, l'acteur voudrait empêcher son ex-femme de dévoiler d'autres preuves. "Si Mme Heard est déterminée à aller plus loin dans ce procès en faisant appel du verdict, M. Depp rempli également une demande d’appel afin que tous les rapports au complet et tous les litiges soient examinés par la Cour d’Appel," ont expliqué les avocats de Johnny Depp à la chaîne Law & Crime Network. C'est reparti pour un tour.