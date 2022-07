Jenifer Lopez et Ben Affleck: leur lune de miel romantique proche de chez nous (photos)

Ils se sont enfin dit OUI, Ben Affleck et Jenifer Lopez se sont mariés le 16 juillet à Las Vegas. 20 ans après leurs premières fiançailles, le couple a choisi une cérémonie intime qui a beaucoup ému la toile. Après le mariage, vient la lune de miel. Le couple a jeté son dévolu sur une destination romantique : Paris, la ville Lumière. Les deux acteurs ont fait une apparition dans la capitale ce 21 juillet. Plus amoureux que jamais, celle qui porte désormais le nom Affleck et son époux ont multiplié les gestes d’affection. Après avoir atterri en jet privé à l’aéroport du Bourget, les jeunes mariés ont posé leurs valises à l'Hôtel de Crillon, un établissement cinq étoiles situé place de la Concorde, à deux pas des Champs Élysées. L’acteur et la chanteuse ont ensuite été aperçus en train de se restaurer au Matignon. Des balades romantiques dans les rues parisiennes semblent être le programme de leurs journées.

Lune de miel sous le signe de la famille

Ils ne sont pas seuls durant le voyage. Violet et Seraphina, les filles de Ben Affleck, ainsi qu'Emme, la fille de Jennifer Lopez, sont à leurs côtés. Désormais, J.Lo et Ben Affleck sont à la tête d’une grande famille recomposée. De sa précédente union, Jennifer Lopez est mère de deux enfants, les jumeaux Emme et Maximilian (14 ans). Ben Affleck, quant à lui, a trois enfants, de son couple avec son ex-femme Jennifer Garner, Violet, Seraphina et Samuel (16, 13 et 10 ans).