La première ministre française, Élisabeth Borne, filmée en train de vapoter à l'Assemblée, les internautes et Marion Cotillard réagissent (vidéo)

C'est LA vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Un clip dans lequel, Élisabeth Borne, la première ministre française, en train d'utiliser sa cigarette électronique dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Une pratique qui est pourtant interdite dans ce lieu. Le Service public rappelle que "la consommation des produits du vapotage est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs". Par ailleurs, "elle est interdite dans les moyens de transport collectif fermés. Il en est de même dans les lieux accueillant des postes de travail, fermés et couverts à usage collectif". Ce fait est d'ailleurs punissable : "une contravention de 2e classe à l'encontre des personnes qui méconnaissent l'interdiction de vapoter". Soit un montant de 35 euros. Le gestionnaire des lieux peut également être mis en cause. En l'absence de signalisation précisant l'interdiction de fumer, celui-ci peut se voir réclamer une contravention de 3e classe, c'est-à-dire de 68 euros.

Une attitude qui agace les internautes et Marion Cotillard

La vidéo a été publiée par le média français Brut et très vite les internautes ont réagit. Dans les commentaires, un pseudo est reconnaissable : celui de Marion Cotillard. "Mais merde !...", a écrit la comédienne. Une expression qui laisse clairement sous-entendre le point de vue de l'actrice.

Multirécidiviste

Ce n'est pas la première fois qu'Elisabeth Borne est aperçue en train de vapoter. C'est même la quatrième fois en l'espace de deux ans.