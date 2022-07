Record de salaire: Millie Bobby Brown (Stranger Things) va toucher une somme folle pour son prochain film

Pour sa participation au film "Holmes 2", la star de Stranger Things, Millie Bobby Brown va toucher un salaire hallucinant. Elle va empocher pas moins de 10 millions de dollars. Une somme qui fait d'elle, l'actrice de moins de 20 ans la mieux payé de l'histoire du cinéma. Pour comparer, Tom Cruise et ses 40 ans de carrière, n’ont gagné « que » 12,5 millions de dollars pour le tournage de "Top Gun – Maverick", qui est pourtant LE plus gros succès au cinéma de 2022. À 18 ans, la britannique rapporte gros et Netflix l'a bien compris, surtout lorsque la plateforme de streaming a décidé de tourner le deuxième volet de Holmes. Un long-métrage qui est adapté des romans policier de Nancy Springer et qui met l'actrice en scène dans le rôle de la petite sœur de Sherlock Holmes. Le second opus du film dont le tournage s'est terminé en 2022 n'a pas encore de date de sortie.

Une femme d'affaires

Millie Bobby Brown n'est pas qu'une actrice, mais une femme d'affaires. En 2019, elle a fait irruption dans le monde des cosmétiques en créant sa propre marque du nom de Florence by Millis. Une chose est certaine, l'actrice n'a pas terminé de gravir les marches du succès.